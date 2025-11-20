Россия
Россиянин выпал с девятого этажа и отделался легкой травмой

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Житель российской столицы выпал с высоты девятого этажа и провел в больнице всего сутки. «Родившийся в рубашке» пациент в итоге не получил ни одной опасной для жизни травмы, сообщает «МК».

По данным журналистов, инцидент случился во вторник около 15:30 на Медынской улице. Невольными свидетелями происшествия стали прохожие, которые увидели лежащего на земле человека и вызвали экстренные службы. Его отвезли в больницу, где тщательно обследовали.

Результат осмотра поразил врачей: мужчина отделался только компрессионным переломом позвоночника. Это притом, что падение было почти с 30-метровой высоты. Травма не представляет угрозу для жизни, но москвича все равно на сутки поместили в реанимацию, чтобы перестраховаться. Через день его выписали.

Счастливчик оказался уроженцем Кемеровской области. Уже много лет он живет в Московском регионе и работает инженером. Обстоятельства падения предстоит выяснить полицейским.

Ранее в Волгограде пятиклассница выпала из окна 16-го этажа, спасти ее не удалось. Трагедия произошла, когда мать девочки отлучилась в другую комнату.

