Россиянку наказали за таро

Жительницу Краснодара наказали за публикацию карты таро с дьяволом
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nosferattus / Wikimedia

Жительницу Краснодара наказали за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Ленинский городской суд посчитал это демонстрацией экстремистской символики, решение приводится на сайте суда.

Россиянка поделилась картинкой в соцсети «ВКонтакте». В суде объяснили, что там была представлена символика «Международного движения сатанистов» (признано запрещенным и внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Жительнице Краснодара за пост с картой назначили штраф в размере тысячи рублей.

Ранее в ноябре стало известно, что в Архангельской области родители обвинили школу в проведении сатанинского обряда. На фотографии, которую обнаружили взрослые, около десяти детей сидели вокруг игрового поля в виде пентаграммы. Также в кадр попали несколько толстых свечей.

