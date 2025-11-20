Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска

Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) из-за недопуска к соревнованиям. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия спортсменов Союза биатлонистов России (СБР) направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

Функционер отметил, что любому спортсмену должно быть интереснее и статуснее побеждать на соревнованиях, участие в которых принимают сильнейшие атлеты. «Но даже если и есть спортсмены, верные этому принципу, они точно не выйдут на демонстрацию и не будут требовать допуска россиян», — добавил Майгуров.

19 ноября Майгуров рассказал, что шестикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад согласился выступить связующим звеном в диалоге между IBU и СБР. По его мнению, это стало небольшим, но важным шагом на пути к восстановлению статуса российских биатлонистов.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.