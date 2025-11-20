Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:48, 20 ноября 2025Спорт

Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU

Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) из-за недопуска к соревнованиям. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия спортсменов Союза биатлонистов России (СБР) направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

Функционер отметил, что любому спортсмену должно быть интереснее и статуснее побеждать на соревнованиях, участие в которых принимают сильнейшие атлеты. «Но даже если и есть спортсмены, верные этому принципу, они точно не выйдут на демонстрацию и не будут требовать допуска россиян», — добавил Майгуров.

19 ноября Майгуров рассказал, что шестикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад согласился выступить связующим звеном в диалоге между IBU и СБР. По его мнению, это стало небольшим, но важным шагом на пути к восстановлению статуса российских биатлонистов.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа

    В России ответили на призыв Генштаба Франции готовиться терять детей на войне

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости