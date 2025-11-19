Спорт
20:52, 19 ноября 2025Спорт

Рассекречен иностранный помощник-чемпион в вопросе возвращения российских биатлонистов

Майгуров заявил, что биатлонист Фуркад выступит связующим звеном между IBU и СБР
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мартен Фуркад

Мартен Фуркад. Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал иностранного помощника в вопросе возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Майгуров рассказал, что шестикратный олимпийский чемпион, француз Мартен Фуркад согласился выступить связующим звеном между Международным союзом биатлонистов (IBU) и СБР, что стало небольшим, но важным шагом на пути к восстановлению статуса российских биатлонистов. Несмотря на это, нынешняя позиция IBU по допуску россиян остается неизменной и определяется политическим контекстом.

Ранее Фуркад высказался по поводу отстранения российских спортсменов. Бывший спортсмен заявил, что ему больно за россиян, так как они не несут ответственности за политические решения своей страны.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

