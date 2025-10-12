Фуркад заявил о боли за российских спортсменов

Олимпийский чемпион Фуркад заявил, что ему больно за российских спортсменов

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказал позицию по отстранению российских спортсменов. Его слова приводит L’Équipe.

Бывший спортсмен заявил, что ему больно за россиян, так как они не несут ответственности за политические решения своей страны. «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. На их месте, для меня это было бы полной катастрофой», — посчитал он.

В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранили от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.