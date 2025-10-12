Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
1:5
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
84:85
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Шотландия
1:0
2-й тайм
live
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Нидерланды
3:0
2-й тайм
live
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Литва
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 8-й тур
Дания
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 4-й тур
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Гибралтар
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 8-й тур
Румыния
Сегодня
21:45 (Мск)
Австрия
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 8-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:47, 12 октября 2025Спорт

Фуркад заявил о боли за российских спортсменов

Олимпийский чемпион Фуркад заявил, что ему больно за российских спортсменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказал позицию по отстранению российских спортсменов. Его слова приводит L’Équipe.

Бывший спортсмен заявил, что ему больно за россиян, так как они не несут ответственности за политические решения своей страны. «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. На их месте, для меня это было бы полной катастрофой», — посчитал он.

В 2023 году Фуркад заявил, что возможность возвращения российских атлетов на соревнования должна быть рассмотрена. Он подчеркнул, что был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы защищать спортсменов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранили от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии допустили до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России отменил голосование по выбору символа купюры 500 рублей

    Стало известно о начале городских боев в Северске

    Российские войска взяли под контроль часть населенного пункта в ДНР

    В Грузии вновь вспыхнул массовый протест

    Песков оценил способность ВСУ запустить ядерную боеголовку

    Трамп захотел помочь Китаю с депрессией

    Российская армия начала брать в кольцо «форпост Российской империи» в зоне СВО

    Фуркад заявил о боли за российских спортсменов

    Фото дочери Чарли Шина до и после пластики взволновали общественность

    «Такое давление может сработать». Зеленский рассказал, как Трамп поможет Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости