Российские студенты поели мяса в столовой колледжа и массово отравились

Shot: В Сургуте 19 студентов обратились к медикам после обеда в колледже

В Сургуте студенты поели мяса в столовой политехнического колледжа и массово отравились. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям российского издания, 19 человек обратились за помощью к медикам после обеда в учреждении, несколько из них госпитализированы.

Как утверждает Shot, до этого учащиеся находили в супах личинки, а в котлетах — волосы.

Отравление могла спровоцировать кишечная или ротавирусная инфекция. Сейчас вопросом занимаются региональные ведомства. Прокуратура начала проверку по факту случившегося в колледже.

До этого сообщалось, что в Дагестане десять детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции.

Еще раньше в Санкт-Петербурге студентов колледжа «Звездный» отправили на дистанционное обучение из-за отравления.