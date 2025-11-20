Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 20 ноября 2025Россия

Российские студенты поели мяса в столовой колледжа и массово отравились

Shot: В Сургуте 19 студентов обратились к медикам после обеда в колледже
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Сургуте студенты поели мяса в столовой политехнического колледжа и массово отравились. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям российского издания, 19 человек обратились за помощью к медикам после обеда в учреждении, несколько из них госпитализированы.

Как утверждает Shot, до этого учащиеся находили в супах личинки, а в котлетах — волосы.

Отравление могла спровоцировать кишечная или ротавирусная инфекция. Сейчас вопросом занимаются региональные ведомства. Прокуратура начала проверку по факту случившегося в колледже.

До этого сообщалось, что в Дагестане десять детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции.

Еще раньше в Санкт-Петербурге студентов колледжа «Звездный» отправили на дистанционное обучение из-за отравления.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

    Российский футболист раскрыл разницу жизни в России и в Греции

    Уиткофф стер пост о тайном плане США по конфликту на Украине

    В Чехии столкнулись два поезда

    ВС России поразили цех по ремонту техники ВСУ в Харьковской области

    В Госдуме предложили узаконить понятие «алкомаркет»

    Стало известно о рвоте кровью у отравившихся неизвестным газом на уроке в российской школе

    Орбан назвал последствия конфискации российских активов

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости