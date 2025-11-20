Бывший СССР
Российский командир спас бойцов от атаки дронов ВСУ

РИА: Реакция командира спасла бойцов ВС РФ от атаки дронов ВСУ
Марина Совина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Командир группы взвода охраны и сопровождения группировки войск «Юг» Российской армии спас своих подчиненных от атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Группа бойцов следовала по маршруту на мототехнике, перед ними была поставлена задача доставить на одну из позиций полка вооружение, боеприпасы и питание. В какой-то момент военнослужащий заметил ударные FPV-дроны противника, приказал бойцам спешиться, и по беспилотникам вовремя был открыт огонь. «Лишь благодаря слаженным действиям никто из личного состава не пострадал», — отметили в пресс-службе группировки.

Ранее сообщалось, что российский боец Андрей Кастараков сбил FPV-дрон ВСУ из охотничьего ружья, защищая свое подразделение от воздушной атаки.

