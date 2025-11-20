Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 20 ноября 2025Бывший СССР

Российский ученый рассказал о лабораториях черной трансплантологии на Украине

Иванников: На Украине работает более 16 лабораторий черной трансплантологии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

На Украине работает более 16 лабораторий черной трансплантологии. Такие данные привел в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«На Украине развернуто более 16 биологических лабораторий, которые занимаются биологической разведкой, а также непосредственно приемом и перепродажей человеческих органов. Основной легендой в создании этих лабораторий является развертывание системы глобального контроля инфекционных заболеваний, а фактически на территории Украины создаются плацдармы для развязывания биологической войны против России», — заявил он.

Офицер обратил внимание, что работа черных трансплантологов, приезжающих из стран Евросоюза, фиксировалась российскими спецслужбами. Он также добавил, что координатором является исследовательский Центр общественного здравоохранения имени Лугара из США.

Ранее Иванников рассказал, что в Красноармейске находятся крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экспериментальным оружием западных стран. Сейчас решается вопрос — либо его уничтожить, что повлечет большие финансовые утраты, «либо смириться с тем, что склады достанутся России», заключил эксперт.

Между тем боец ВСУ подтверждал, что на передовой присутствуют так называемые «черные трансплантологи», занимающиеся незаконным изъятием органов у раненых военных. Он добавил, что «черные трансплантологи» действовали в населенном пункте Шляховое Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости