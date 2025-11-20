Иванников: На Украине работает более 16 лабораторий черной трансплантологии

На Украине работает более 16 лабораторий черной трансплантологии. Такие данные привел в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«На Украине развернуто более 16 биологических лабораторий, которые занимаются биологической разведкой, а также непосредственно приемом и перепродажей человеческих органов. Основной легендой в создании этих лабораторий является развертывание системы глобального контроля инфекционных заболеваний, а фактически на территории Украины создаются плацдармы для развязывания биологической войны против России», — заявил он.

Офицер обратил внимание, что работа черных трансплантологов, приезжающих из стран Евросоюза, фиксировалась российскими спецслужбами. Он также добавил, что координатором является исследовательский Центр общественного здравоохранения имени Лугара из США.

Ранее Иванников рассказал, что в Красноармейске находятся крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экспериментальным оружием западных стран. Сейчас решается вопрос — либо его уничтожить, что повлечет большие финансовые утраты, «либо смириться с тем, что склады достанутся России», заключил эксперт.

Между тем боец ВСУ подтверждал, что на передовой присутствуют так называемые «черные трансплантологи», занимающиеся незаконным изъятием органов у раненых военных. Он добавил, что «черные трансплантологи» действовали в населенном пункте Шляховое Херсонской области.

