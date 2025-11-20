Культура
10:13, 20 ноября 2025Культура

Российскую актрису захотели лишить звания заслуженной артистки из-за долга

Mash: Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки РФ из-за долга
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российскую актрису театра и кино Жанну Эппле пытаются лишить звания заслуженной артистки России из-за долга в 10 миллионов рублей, который она уже в течение семи лет не возвращает экс-подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2010 году Эппле обратилась за помощью к подруге, психологу Капитолине Полянской, которая одолжила актрисе 154 тысячи евро, уточняет канал. Отмечается, что артистка постепенно возвращала деньги до 2018 года, после чего «пропала». «В 2023 году суд обязал Эппле рассчитаться по курсу на тот момент, но 61-летняя актриса подала на банкротство», — говорится в сообщении.

Тогда Полянская решила написать заявление о лишении Эппле звания заслуженной артистки России, сообщает Mash. «Считает, что человек, игнорирующий такие долги — не должен носить этот статус», — уточняет канал.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Полина Гагарина потеряла миллионы рублей на бизнесе.

