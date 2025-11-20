Силовые структуры
19:40, 20 ноября 2025

Серийный похититель нянь из Подмосковья ранее был судим

Задержанный за убийства нянь в Подмосковье ранее был судим за кражу и разбой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Житель Подмосковья, задержанный за расправу над нянями, ранее был судим. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина привлекался по статьям 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, в поле зрения полицейских он попадал в 2004 и 2010 годы. В одном из случаев он вместе с подельниками напоил охранников клофелином и обокрал магазин оргтехники.

О задержании мужчины стало известно ранее 20 ноября. Ему вменяют расправы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, склонение к употреблению наркотиков.

По версии следствия, мужчина искал девушек в качестве няни для своего ребенка, а когда те приезжали, закрывал их дома, насиловал и склонял к употреблениям запрещенных веществ. Одна девушка смогла сбежать, она находится в больнице. Еще двух разыскивают.

Ранее сообщалось, что в марте мужчина заявлял в полицию о бесследном исчезновении супруги. Она уехала в Санкт-Петербург и отключила телефон. Выяснилось, что с ней все в порядке, однако она все еще опасается за свою жизнь.

