Сотрудник ГАИ помог россиянам избежать трагедии

Патрульный из Ингушетии спас россиянку от смерти

Полицейский из Ингушетии помог задыхающейся россиянке и буквально спас ей жизнь. Историю предотвращения трагедии рассказывает KP.RU.

Как рассказал житель Чечни Нур-Али Эльсаев, помощь понадобилась его супруге. Это произошло в дороге, в незнакомой местности. В какой-то момент женщина начала задыхаться и мужчина в поисках помощи наткнулся на пост ДПС. Там он нашел патрульного, который сообщил, что ближайшая больница находится в 10 километрах от места, где они были.

«Он незамедлительно доложил в дежурную часть и сказал мне, что нам нельзя терять время, поэтому он будет нас сопровождать до больницы», — вспоминает россиянин.

В медучреждении сотрудник ГАИ помог в том, чтобы женщину приняли как можно скорее. Там ей сообщили, что не могут оказать полноценную помощь и нужно ехать в город Сунжу. Тогда полицейский вызвался сопроводить семейную пару и туда.

В сопровождении полицейских мигалок они быстро доехали до медучреждения, где сотрудник ГАИ вновь помог организовать прием. Там семье сообщили, что если бы они попали в больницу немного позже, трагедии было бы не избежать.

Как указывает издание, героем истории оказался командир 2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия Суламбек Тумгоев. Супруг выжившей написал министру внутренних дел по Ингушетии Владимиру Котову и попросил поощрить спасителя жены.

