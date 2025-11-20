Ценности
16:20, 20 ноября 2025

Стилистка назвала визуально старящую зимнюю одежду

Стилистка Лена Аспетт: Зимнее пальто с приталенным силуэтом визуально старит
Мария Винар

Фото: Cozy Home / Shutterstock / Fotodom

Британская персональная стилистка Лена Аспетт назвала визуально старящую зимнюю одежду. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

В первую очередь эксперт призвала отказаться от пальто, выполненных в стиле ретро. Такая верхняя одежда, по ее словам, обычно имеет круглый воротник, меховые вставки и приталенный силуэт.

Кроме того, Аспетт указала на приталенные кардиганы с круглыми вырезами и бесформенные свитеры, сшитые из очень тонкой ткани. Она также выделила облегающие трикотажные платья длины миди и брюки, штанины которых слегка оголяют щиколотки. «Для меня — это пустая трата денег», — заявила специалистка.

В сентябре Лена Аспетт назвала устаревшую осеннюю одежду и обувь.

