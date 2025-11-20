Спорт
20:04, 20 ноября 2025Спорт

Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, назвал условие завершения карьеры российским бойцом. Его слова приводит Odds.ru.

«Ислам сказал, что сразу завершит карьеру, если об этом ему скажет Хабиб Нурмагомедов? Не думаю, что Хабиб попросит Ислама уйти в отставку, если только Ислам не сможет продолжать доминировать в полусреднем весе», — заявил Мендес.

19 ноября сообщалось, что букмекеры считают наиболее вероятным следующим соперником Махачева американца Камару Усмана. Двумя другими претендентами на поединок с ним называются Майкл Моралес и Илия Топурия.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. До этого российский боец становился чемпионом организации в легком весе. В данный момент он идет на серии из 16 побед подряд.

    Все новости