Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

Тренер «Спартака» Романов: Мы были готовы к любому развитию событий

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов оценил увольнение серба Деяна Станковича с поста главного тренера клуба. Его слова приводит РИА Новости.

Романов отметил, что руководство клуба было готово к любому развитию событий, поэтому восприняло уход Станковича спокойно. «Мы быстро перестроились, понимая, что времени на раскачку нет. Пока моя жизнь никак не изменилась. Будет зависеть от результата», — заявил он.

Специалист добавил, что благодаря своей длительной спортивной карьере Станкович оставил след в «Спартаке». Романов подчеркнул, что лично смог перенять его опыт.

11 ноября стало известно об уходе Станковича из клуба. Руководство «Спартака» отметило, что осталось недовольным результатами клуба и решение об отставке специалиста было принято по обоюдному согласию. 47-летний Станкович возглавлял «Спартак» с мая 2024 года.