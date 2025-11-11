Спорт
20:27, 11 ноября 2025Спорт

«Спартак» объявил об увольнении Станковича

«Спартак» объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Сербский тренер Деян Станкович покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что руководство недовольно спортивными результатами клуба. Решение было достигнуто по соглашению сторон. «На данный момент красно-белые на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — говорится в заявлении.

«Спартак» поблагодарил Станковича за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что Станкович накричал на журналиста во время послематчевого интервью после победы красно-белых над грозненским «Ахматом». Тренеру не понравились вопросы корреспондента, после чего тот эмоционально на них отреагировал.

До этого Станкович заявлял о своей усталости. Он заявил, что ему надоели разговоры о его увольнении, и подчеркнул, что готов покинуть команду в любое удобное для руководства время.

47-летний Станкович возглавлял «Спартак» с мая 2024 года. В прошлом сезоне клуб под руководством серба занял четвертое место в таблице РПЛ.

