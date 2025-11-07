Главный тренер «Спартака» устал

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что устал от разговоров об увольнении

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что устал. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что ему надоели разговоры о его увольнении. Он подчеркнул, что готов покинуть команду в любое удобное для руководства время. «Я очень устал от того, что происходит, от того, что говорят вокруг. Я хочу домой к жене и дочери», — добавил Станкович.

Ранее Станкович высказался об интересе к нему со стороны сборной Сербии. Он заявил, что мечтает однажды поработать с национальной командой.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 14 туров красно-белые с 22 очками находятся на шестом месте в чемпионате России.