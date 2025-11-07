Спорт
Главный тренер «Спартака» устал

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что устал от разговоров об увольнении
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что устал. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что ему надоели разговоры о его увольнении. Он подчеркнул, что готов покинуть команду в любое удобное для руководства время. «Я очень устал от того, что происходит, от того, что говорят вокруг. Я хочу домой к жене и дочери», — добавил Станкович.

Ранее Станкович высказался об интересе к нему со стороны сборной Сербии. Он заявил, что мечтает однажды поработать с национальной командой.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 14 туров красно-белые с 22 очками находятся на шестом месте в чемпионате России.

