23:35, 9 ноября 2025

Станкович накричал на журналиста после матча

Тренер «Спартака» Станкович накричал на журналиста после матча с «Ахматом»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович накричал на журналиста во время послематчевого интервью после победы красно-белых над грозненским «Ахматом». Кадры беседы опубликовал «Матч ТВ».

Корреспондент спросил тренера о его выкриках в адрес судьи. Станкович дал ответ, после чего журналист закончил интервью. Тренер эмоционально отреагировал на это. «У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был?» — спросил тренер.

Журналист поблагодарил Станковича за его ответ, после чего тренер эмоционально ответил ему. «Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, *** ?» — добавил он.

Ранее Станкович заявил о своей усталости. Он заявил, что ему надоели разговоры о его увольнении, и подчеркнул, что готов покинуть команду в любое удобное для руководства время.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 14 туров красно-белые с 22 очками находятся на шестом месте в чемпионате России.

