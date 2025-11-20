Силовые структуры
16:45, 20 ноября 2025

У семьи бывших российских полицейских вскрылись нелегальные активы на миллиарды рублей

В Краснодаре прокуроры нашли у семьи экс-полицейских активы на 3 млрд рублей
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Краснодаре у семьи бывших полицейских Семеновых обнаружены нелегальные активы на три миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигуранты — супруги Александр и Ольга Семеновы. Глава семьи служил в правоохранительных органах с 1978 года. В период с 1997 по 2003 год он возглавлял УВД Прикубанского округа Краснодара, а в период с 2003 по 2011 год был главой УМВД России по городу. Его супруга служила в МВД в период с 1987 по 2005 годы.

Прокуратура установила, что за годы службы они получили теневые доходы, благодаря которым они стали владельцами одного из крупнейших в Краснодарском крае торговых центров, гостиничного комплекса и многих других объектов недвижимости и состояния на общую сумму в три миллиарда рублей. Семеновы использовали родственников и доверенных лиц в качестве номинальных владельцев своего имущества — таким образом они скрывали его от контролирующих органов.

Генеральная прокуратура требует, чтобы принадлежащие супругам активы были арестованы и обращены в доход государства.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура России оценила стоимость имущества бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова в 112 миллионов рублей.

