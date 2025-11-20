Силовые структуры
Украинские спецслужбы пытались отравить офицера Минобороны РФ. Его ждала мучительная смерть, наступающая в течение 20 минут

Попытку отравления офицера МО РФ представили как подарок девушки
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ФСБ РФ

Украинские спецслужбы пытались отравить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Его личность не раскрывается. По данным ФСБ, свой умысел они намеревались осуществить с помощью смеси из двух высокотоксичных ядов.

Речь идет о веществах британского производства колхицин и третбутилбициклофосфат. Последний является аналогом боевого отравляющего вещества (БОВ) VX нервно-паралитического действия. При попадании в организм они приводят к мучительной гибели, наступающей в течение 20 минут. Человек умирает в страшных судорогах, уточняет kp.ru.

Кадр: ФСБ РФ

Спецслужбы Украины послали подарок от лица девушки

Известно, что до инцидента мужчина познакомился с девушкой Полиной в социальных сетях. По версии «Комсомольской правды», это произошло в приложении для знакомств. Через месяц дружеского общения девушка призналась, что хочет подарить ему британское пиво. Однако личная встреча у них не складывалась, и она решила передать презент через курьера.

Позднее выяснилось, что на самом деле девушки не существует. Все фотографии и видео в переписке были сгенерированы нейросетью, а диалог вел сотрудник украинских спецслужб, передает издание.

Кадр: ФСБ РФ

За отравление обещали заплатить пять тысяч долларов

Житель Донецкой народной республики (ДНР) по заданию злоумышленников должен был подмешать в напитки яды. Ему же было поручено выполнить роль курьера. За работу ему обещали пять тысяч долларов.

Федеральная служба безопасности России задержала мужчину. Это попало на видео. На кадрах видно, как к подъезду подъезжает черный автомобиль, из которого выходит неизвестный с пакетом. Далее из подъезда выходит злоумышленник, берет пакет, а после этого его задерживают. Во время допроса он признал вину и рассказал подробности.

