Умеров вернулся на Украину

Нардеп Гончаренко рассказал о возвращении главы СНБО Умерова на Украину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, против которого зарегистрировали постановление об увольнении, вернулся на Украину. Об этом рассказал в социальных сетях нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Рустем Умеров вернулся в страну. Наконец! Мы горевали. НАБУ — также», — написал он.

17 ноября стало известно, что Умеров отказался возвращаться на Украину из зарубежной командировки. Сообщалось, что он лично заявил об этом президенту страны Владимиру Зеленскому.

Позднее немецкое издание Berliner Zeitung отметило, что отсутствие главы СНБО Украины в стране на фоне коррупционного скандала вызывает нервозность среди представителей киевской элиты. Ходили слухи о том, что Умеров может никогда не вернуться в страну из-за своего участия в коррупционном скандале по «делу Миндича».

