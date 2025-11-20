Бывший СССР
Раскрыта реакция украинской элиты на бегство Умерова с Украины

BZ: Отсутствие Умерова на Украине вызывает нервозность среди киевской элиты
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Отсутствие главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в стране на фоне коррупционного скандала вызывает нервозность среди представителей киевской элиты. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на свои источники.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и бывший министр обороны Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты», — раскрыло издание реакцию чиновников на бегство Умерова.

Отмечается, что коррупционный скандал на Украине приобретает новое измерение. В республике ходят слухи о том, что Умеров может никогда не вернуться в страну из-за своего участия в коррупционном скандале по «делу Миндича».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы в секторе энергетики.

Согласно официальному документу НАБУ, связи Миндича с высокопоставленными лицами Украины, в том числе с Умеровым, позволили ему беспрепятственно получать выгоду с коррупционных схем. Как утверждает ведомство, бизнес-партнер Зеленского получил контроль над финансовыми потоками в энергетике.

