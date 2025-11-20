Моя страна
Установлен возраст самой большой в Европе дюны

Ученые впервые установили возраст крупнейшего в Европе бархана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: EldarGuseinov / Wikimedia

Ученые Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского впервые установили возраст дюны Сарыкум в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

По данным исследования, бархан начал формироваться около 60 тысяч лет назад — это удалось определить методом оптически стимулированной люминесценции. Ученые также провели съемку Сарыкума на дрон и составили его трехмерную рельефную модель.

Ранее сообщалось, что в Дагестане построят дорогу к Сарыкумскому песчаному бархану. Соответствующий указ дал глава региона Сергей Меликов: он поручил обустроить подъезды к популярной у туристов достопримечательности.

