В Европе заявили о невозможности продолжать помощь Украине

МИД Швеции: Скандинавские страны несправедливо много берут на себя по Украине

Скандинавские страны не могут продолжать нести несправедливо большую долю ответственности за предоставление помощи Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергор, передает Politico.

«Тот факт, что страны Северной Европы с населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую страны НАТО с населением почти 1 миллиард человек предоставляют в этом году... Это неустойчиво. Это ни в коем случае не разумно. И это многое говорит о том, что делают страны Северной Европы, но еще больше говорит о том, чего не делают другие», — возмутилась дипломат.

По словам Стенергор, некоторые страны берут на себя «почти всю нагрузку» в вопросе поддержки Киева. Она указала, что это «несправедливо и в долгосрочной перспективе — неустойчивая ситуация».

Ранее стало известно, что правительство Чехии при премьер-министре Андрее Бабише может подорвать усилия европейских стран по помощи Украине.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что властям Евросоюза необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины. Он пояснил, что выделенной Киеву суммы в размере 135 миллиардов евро сейчас просто нет в европейском бюджете.