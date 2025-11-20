Спорт
В Госдуме назвали условия для перемирия во время Олимпиады

Свищев: Для соблюдения резолюции ООН о перемирии, нужно желание всех сторон
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал текст резолюции Генеральной Ассамблее ООН о перемирии на время проведения Олимпийских игр 2026 года в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Свищева, документ носит лишь рекомендательный характер, и для его соблюдение нужно желание всех сторон. «Мы заявляли свою позицию о том, что надо окончательно решить все проблемные вопросы. Очень важно, чтобы спорт не вмешивали в политику», — заявил он.

19 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призывает соблюдать перемирие во время Игр 2026 года. Документ был принят единогласно.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены, за исключением нескольких, не допускаются к отборочным турнирам.

