В Литве открытие границы с Белоруссией описали фразой «спасибо, что открыли»

LRT: В Литве благодарят за открытие границы с Белоруссией

В Литве благодарят за открытие границы с Белоруссией. Об этом пишет LRT в своем Telegram-канале со ссылкой на одного из возвращавшегося в Белоруссию местных жителей.

«Слава Богу, что открыли. (...) Теперь до Минска гораздо ближе. Спасибо, спасибо», — сообщил белорус. Водители, уточняет издание, радовались уступкам со стороны властей в Вильнюсе, но избегали оценок в том, кто именно виноват в этом.

По словам LRT, накануне открытия на наземном пропускном пункте Мядининкай в Литве стояли несколько десятков автомобилей из Литвы, Белоруссии, а также Киргизии, Польши и Армении.

В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. В свою очередь глава МВД республики Владислав Кондратович заявлял, что власти оставляют за собой право снова закрыть границу.