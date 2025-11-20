Россия
В Минобороны раскрыли подробности о попытке ВСУ ударить ракетами Storm Shadow

Минобороны: Российские военные сбили в зоне СВО четыре ракеты Storm Shadow
Елена Торубарова
Фото: Michel Euler / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Они были сбиты российскими военными, сообщили в Минобороны России.

Известно, что ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние до 500 километров. Их цели в оборонном ведомстве не раскрыли, ракеты были своевременно сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, за сутки в зоне СВО были сбиты 119 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS, а также объекты украинской военной инфраструктуры, места дислокации расчетов беспилотников и районы сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

