В Минобороны раскрыли подробности о попытке ВСУ ударить ракетами Storm Shadow

Минобороны: Российские военные сбили в зоне СВО четыре ракеты Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Они были сбиты российскими военными, сообщили в Минобороны России.

Известно, что ракеты Storm Shadow способны преодолевать расстояние до 500 километров. Их цели в оборонном ведомстве не раскрыли, ракеты были своевременно сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, за сутки в зоне СВО были сбиты 119 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS, а также объекты украинской военной инфраструктуры, места дислокации расчетов беспилотников и районы сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).