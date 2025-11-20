В Нидерландах оценили план США по Украине

ван Вил: Киеву будет сложно принять план США по Украине

План США по урегулированию конфликта на Украине содержит множество пунктов, которые Киеву будет сложно принять. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, его слова приводит РИА Новости.

«Есть много пунктов, которые, я думаю, Украине будет невероятно сложно принять. Но, опять же, я не знаю, на какой стадии находится этот план», — сказал ван Вил.

По его мнению, европейцам сейчас нет смысла «спешить в Вашингтон», необходимо сначала узнать детали нового плана.

19 ноября портал Axios сообщил, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине. Документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.