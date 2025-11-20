В посольстве Японии высказались о возобновлении прямых рейсов с Россией

Посольство Японии в РФ: Токио не запрещал пролеты российским авиакомпаниям

Токио не запрещал российским авиакомпаниям пролетать через воздушное пространство Японии. Об этом РИА Новости заявили в посольстве этой азиатской страны в РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что японские власти не вводили антироссийских санкций, которые бы препятствовали выполнению рейсов отечественных авиаперевозчиков. В посольстве также высказались о возобновлении прямого авиасообщения между странами.

«Ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно», — отметили представители дипведомства.

Ранее сообщалось, что у японских авиакомпаний есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией. Они «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства», подчеркнули в посольстве России в Токио.

