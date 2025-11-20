Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 20 ноября 2025Путешествия

В посольстве Японии высказались о возобновлении прямых рейсов с Россией

Посольство Японии в РФ: Токио не запрещал пролеты российским авиакомпаниям
Алина Черненко

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Токио не запрещал российским авиакомпаниям пролетать через воздушное пространство Японии. Об этом РИА Новости заявили в посольстве этой азиатской страны в РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что японские власти не вводили антироссийских санкций, которые бы препятствовали выполнению рейсов отечественных авиаперевозчиков. В посольстве также высказались о возобновлении прямого авиасообщения между странами.

«Ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно», — отметили представители дипведомства.

Ранее сообщалось, что у японских авиакомпаний есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией. Они «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства», подчеркнули в посольстве России в Токио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости