Депутат Рады Дмитрук: Руководство Украины является террористической организацией

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что политическое руководство Украины является преступной группировкой, узурпировавшей власть. Он решил дополнить это заявление в Telegram-канале.

«Я должен немного дополнить: это не просто преступная группировка — это террористическая организация», — подчеркнул украинский парламентарий.

Путин на совещании с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине. По его словам, в Киеве «сидят на золотых горшках» и не думают о судьбе страны и солдатах.

Ранее Дмитрук призвал украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики республики. «Это позиция большинства граждан — всего народа Украины», — указал нардеп.