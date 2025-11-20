Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:33, 20 ноября 2025Бывший СССР

В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

Депутат Рады Дмитрук: Руководство Украины является террористической организацией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что политическое руководство Украины является преступной группировкой, узурпировавшей власть. Он решил дополнить это заявление в Telegram-канале.

«Я должен немного дополнить: это не просто преступная группировка — это террористическая организация», — подчеркнул украинский парламентарий.

Путин на совещании с участием начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине. По его словам, в Киеве «сидят на золотых горшках» и не думают о судьбе страны и солдатах.

Ранее Дмитрук призвал украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики республики. «Это позиция большинства граждан — всего народа Украины», — указал нардеп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

    Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

    В Словакии назвали условие мира на Украине

    Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

    В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

    Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

    В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости