Из жизни
21:03, 20 ноября 2025Из жизни

В реке поймали огромную рыбу весом 300 килограммов

В индийской реке поймали ската длиной 3,5 метра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Re Metau / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Одиша в реке поймали огромного ската. Об этом сообщает издание Odisha Bytes.

Рыба, обычно встречающаяся в более глубоких морских водах, запуталась в сетях в реке Деви. 20 рыбакам потребовалось два часа слаженной работы, чтобы вытащить ее на берег. Длина рыбы превышала 3,5 метра, а вес составлял около 300 килограммов.

Рыбаки оценили стоимость мяса в 200 рупий (180 рублей) за килограмм и рассчитывали выручить за нее около 60 тысяч рупий (55 тысяч рублей). В итоге ската удалось сбыть частному покупателю из Западной Бенгалии.

Ранее сообщалось, что рыбаки из Западной Бенгалии поймали редчайшую рыбу весом 50 килограммов. Тогда редчайшая рыба ушла с аукциона за 1,3 миллиона рупий.

