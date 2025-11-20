Россия
В России допустили затягивание принятия Зеленским плана по урегулирования конфликта

Политолог Жарихин: Зеленский будет тянуть время, чтобы не принимать мирный план
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Владимир Зеленский будет изворачиваться и тянуть время, чтобы не принимать план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Владимир Жарихин, чьи слова приводит aif.ru.

«Он будет опять изворачиваться, просить время "на подумать", затягивать, потом вместе с "уважаемыми европейскими партнерами вносить контрпредложения и такие правки, которые полностью исковеркают весь смысл первоначального плана. Все это мы уже видели после Анкориджа», — пояснил эксперт.

По его мнению, Зеленскому нужно выиграть время, чтобы подавить внутренний бунт, который возник из-за коррупционного скандала на Украине.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза выступили против мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Уточняется, что отказ от территорий и частичное разоружение воспринимаются союзниками Киева как капитуляция.

