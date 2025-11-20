В России предположили гибель инструкторов из США при ударе возмездия по ATACMS

В ходе ответного удара Вооруженных сил (ВС) РФ по пусковым установкам MLRS с ракетами ATACMS под огнем могли оказаться американские инструкторы. Это в разговоре с «МК» предположил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут самостоятельно осуществлять пуски тактических ATACMS, такие атаки должны быть обязательно санкционированы советниками из Пентагона. «Я бы не исключал участия иностранных специалистов [в запуске]», — добавил аналитик.

18 ноября ВСУ запустили четыре ракеты ATACMS с кассетной боевой частью по Воронежу. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили все снаряды с помощью ракерных и ракетно-пушечных комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь», однако обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома.

Сразу после этого были определены точки пусков MLRS, по двум установкам были нанесены удары ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», цели были успешно поражены.

