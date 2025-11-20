Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 20 ноября 2025Экономика

В России сделали «критически нехороший» прогноз продаж легковушек

Глава РОАД Подщеколдин: Продажи новых авто в РФ упадут на 10-15 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

По итогам 2025-го суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей упадут на 10-15 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Мрачный прогноз относительно реализации этого вида машин в стране дал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Его слова приводит ТАСС.

За 12 месяцев, ожидает эксперт, продажи новых легковушек в стране просядут примерно до 1,45 миллиона единиц. Этот показатель он счел «критически нехорошим». «Российский рынок, к сожалению, не достигнет результатов прошлого года», — констатировал Подщеколдин.

Самое стремительное падение реализации легковушек в стране наблюдалось в начале весны. В марте, напомнил аналитик, продажи упали на 45 процентов в годовом выражении. Отставание удалось частично выправить ближе к осени. К сентябрю реализация просела на 18 процентов год к году.

В оставшуюся часть года дополнительный стимул рынку придаст грядущее повышение утильсбора на иномарки категории М1 (с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил). Льготные ставки с 1 декабря сохранятся только для скромных по мощности импортных авто. Однако даже это обстоятельство вряд ли существенным образом повлияет на динамику продаж по итогам всего года, резюмировал Подщеколдин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости