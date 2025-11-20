Россия
03:43, 20 ноября 2025Россия

В России восхитились реакцией российских военных после ракетной атаки ВСУ по Воронежу

FighterBomber назвал подвигом реакцию ВС РФ на пуск ракет ATACMS по Воронежу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Telegram-канал FighterBomber оценил реакцию российских военных на пуск Вооруженными силами Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS по Воронежу.

Он указал, что фактически США разрешили ударить своими ракетами по городу-миллионнику в тылу России, и только благодаря профессионализму бойцов противовоздушной обороны (ПВО) атака была отбита. «Отбить четыре баллистики в залпе, это прям очень круто. А потом быстро найти и наказать обе пусковые, это прям вообще что-то на уровне подвига», — восхитился автор канала.

Ранее схожее мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, российские военные показали высший класс в отражении атаки, а также «блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS».

18 ноября ВСУ запустили четыре ракеты ATACMS с кассетной боевой частью по Воронежу. Силы ПВО Минобороны РФ сбили все снаряды с помощью ракетных и ракетно-пушечных комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь», однако обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома.

Сразу после этого были определены точки пусков MLRS, по двум установкам были нанесены удары ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», цели были успешно поражены.

