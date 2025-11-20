Экономика
19:03, 20 ноября 2025

В России задумали запустить биржевые торги шерстью

В Минсельхозе заявили, что шерсть может стать в России биржевым товаром
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

В России задумались о запуске биржевых торгов шерстью, следует из комментария первого замминистра сельского хозяйства РФ Елены Фастовой, рассказавшей, что такая возможность предусмотрена принятой в мае «дорожной картой» развития отрасли. Ее цитирует «Интерфакс».

«Мы должны наладить кооперативы, которые будут собирать качественное сырье для поставки в переработку, сделать шерсть биржевым товаром, над этим тоже работаем», — сказала, в частности, она.

По словам Фастовой, Россия производит 43 тысячи тонн шерсти в год, в том числе отправляя ее на экспорт. При этом только треть объема идет на выпуск шерстяных тканей. «Нам нужен сбыт, нам нужен устойчивый спрос, кооперация с легкой промышленностью», — поделилась в связи с этим заместитель министра.

В России на товарных биржах торгуют, например, сахаром. Весной стало известно, что в Санкт-Петербурге хотят расширить номенклатуру торгов, допустив к ним цветы.

19 ноября глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что пробные торги зерном на бирже для всех агропредприятий в РФ запустят с 20 декабря.

