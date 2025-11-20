В Совфеде отреагировали на новость о существовании плана из 28 пунктов по Украине

Сенатор Карасин: РФ хочет двигаться вперед в урегулировании конфликта на Украине

Российская Федерация (РФ) хочет двигаться вперед в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, реагируя на новость о существовании плана из 28 пунктов по Украине.

Сенатор отметил, что план, если он действительно существует, нужно подвергнуть тщательному анализу, а не верить пересказам. По мнению Карасина, только после этого можно начать принимать меры.

«Сейчас сходу говорить об этом бессмысленно, прежде всего по первой причине, о которой я сказал, что надо убедиться, есть ли такой план», — подчеркнул он.

До этого появились данные о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине. Как выяснил The Telegraph, по задумке США, Россия может перечислять Киеву арендную плату за контроль над Донбассом, таким образом фактически будет реализована схема «деньги за землю». При этом Конституция Украины формально не будет нарушена.