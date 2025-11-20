Мир
В США заявили о начале «переломного момента в сторону мира» на Украине

Екатерина Щербакова
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Временная поверенная в делах Соединенных штатов Америки (США) Джули С. Дэвис после встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом заявила в соцсети, что «наконец, настал переломный момент в сторону мира».

Дэвис добавила,что переговоры были очень конструктивными и все участники разделяют видение президента Америки Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Ситуация, по ее словам, складывается в пользу мирных инициатив и дипломатические условия продолжаются.

Она также добавила, что за последние 36 часов можно было наблюдать «впечатляющий темп» переговоров по ситуации на Украине.

Ранее представитель Белого дома Каролин Левитт рассказала о настроении министра армии США после встречи с Зеленским.

