В ЦИК захотели расширить возможности голосования в СИЗО

Зампред ЦИК Булаев заявил, что в 2026-м голосование в СИЗО пройдет в 39 регионах

Зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев захотел расширить возможности голосования в СИЗО. Он заявил, что в 2026 году кампания, предположительно, пройдет в 39 регионах России, пишут «Ведомости».

Булаев отметил, что в 2025-м подозреваемые и обвиняемые впервые смогли избирать губернаторов электронно. По его данным, для этого в Москве было открыто 14 экстерриториальных избирательных участков с комплексами электронного голосования (КЭГ). Всего на ЕДГ-2025 проголосовали порядка 1500 избирателей, находящихся в СИЗО за пределами своего региона.

Зампред ЦИК подчеркнул, что организация голосования в СИЗО — задача не из легких. Тем не менее он уверен, что проведение голосования для этой категории граждан на выборах в Госдуму в следующем году проблем не составит.

До этого сообщалось, что председатель ЦИК Элла Памфилова решила обратиться в прокуратуру из-за главы Запорожья Евгения Балицкого.

По информации ЦИК, Балицкий неправомочно издал указ об освобождении от обязанностей члена региональной избирательной комиссии Галины Катющенко.