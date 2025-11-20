Володин назвал победу России в СВО предопределенной

Володин: Победа России в СВО предопределена

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал победу России в специальной военной операции (СВО) на Украине предопределенной. Об этом он заявил на пленарном заседании в четверг, 20 ноября, передает ТАСС.

«В этой войне победа за Российской Федерацией уже предопределена», — обозначил парламентарий, выступая во время обсуждения проекта обращения Госдумы к правительству об ответных мерах в случае хищения активов России в Евросоюзе.

По его мнению, таким образом страны НАТО хотят компенсировать свои издержки за счет российских активов.

«На территории Украины воюет НАТО. Поэтому они так себя и ведут. Они хотят свои издержки взять и за счет нашей страны компенсировать», — заключил Володин.

Ранее он заявил об ответственности снабжающих Украину оружием стран, напомнив о Нюрнбергском процессе.