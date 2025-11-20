Володин: Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине

Президента Владимира Зеленского «завтра не будет на Украине». Скорое исчезновение украинского лидера с территории страны предрек спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.

«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины», — сказал он в ходе обсуждения с депутатами обращения к правительству по вопросу разработки мер в случае изъятия Евросоюзом российских активов.

Согласно постановлению, в качестве контрмер парламентарии предложили предъявлять иски о возмещении ущерба бельгийскому депозитарию Euroclear. В документе также подчеркивается, что источником компенсации ущерба в том числе могут стать активы нерезидентов из недружественных государств.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала письмо странам Евросоюза, в котором изложила три возможных способа финансирования Украины, один из которых заключается в кредитовании за счет замороженных российских активов.

В сентябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал воровством выдачу Украине кредитов с погашением за счет доходов от замороженных активов и заявил, что страны, которые попытаются изъять российскую собственность, будут преследоваться с задействованием всех возможных национальных и международных судов.