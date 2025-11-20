Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 20 ноября 2025Россия

Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

Володин: Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президента Владимира Зеленского «завтра не будет на Украине». Скорое исчезновение украинского лидера с территории страны предрек спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.

«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины», — сказал он в ходе обсуждения с депутатами обращения к правительству по вопросу разработки мер в случае изъятия Евросоюзом российских активов.

Согласно постановлению, в качестве контрмер парламентарии предложили предъявлять иски о возмещении ущерба бельгийскому депозитарию Euroclear. В документе также подчеркивается, что источником компенсации ущерба в том числе могут стать активы нерезидентов из недружественных государств.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала письмо странам Евросоюза, в котором изложила три возможных способа финансирования Украины, один из которых заключается в кредитовании за счет замороженных российских активов.

В сентябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал воровством выдачу Украине кредитов с погашением за счет доходов от замороженных активов и заявил, что страны, которые попытаются изъять российскую собственность, будут преследоваться с задействованием всех возможных национальных и международных судов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    В Госдуме фразой «пусть редактируют» прокомментировали изъятие романа «Оно» из магазинов

    В ЕС захотели остановить отправку денег украинской мафии

    На Украине запустили процесс увольнения главы офиса Зеленского и секретаря СНБО

    Лукашенко на фоне скандала высказался о Зеленском фразой «уберут и тебя»

    Украине вернули тысячу тел бойцов ВСУ

    «Яндекс» начал искать сознание у ИИ

    Песков раскрыл сроки трибунала над украинскими неонацистами

    Допрос матери найденной в диване новорожденной попал на видео

    Володин предрек скорое исчезновение Зеленского с территории Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости