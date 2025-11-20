Культура
Возможность лишения российской актрисы звания заслуженной артистки из-за долга оценили

Жорин: Эппле не лишат звания заслуженной артистки из-за заявления подруги
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин оценил возможность лишения российской актрисы театра и кино Жанны Эппле звания заслуженной артистки России из-за заявления экс-подруги. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам эксперта, заявление подруги по долгу не является достаточным основанием для лишения звания. «Статья 48 УК РФ допускает лишение специального, воинского или почетного звания (или классного чина, государственных наград) при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление», — добавил он.

Жорин указал на то, что ситуация с Эппле и долгом «не тянет на лишение». «Наличие долга не образует основания для лишения звания по действующему законодательству», — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что Жанну Эппле пытаются лишить звания заслуженной артистки России из-за долга в 10 миллионов рублей, который она уже в течение семи лет не возвращает экс-подруге Капитолине Полянской.

