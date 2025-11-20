Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

Metropoles: Расслоение аорты у британки Айверс врачи приняли за газообразование

В Великобритании 47-летняя медсестра Паула Айверс обратилась к врачам с серьезным недомоганием, которое они приняли за повышенное газообразование. Ее историю рассказало издание Metropoles.

В больницу Айверс обратилась с единственным симптомом — сильная боль в груди, которую она описала фразой «хуже, чем при родах». Британка также сообщила врачам, что у нее в семье были люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

Анализы женщины оказались в порядке, поэтому медики только посоветовали ей купить по дороге домой препарат от повышенного газообразования. Через три дня девятилетняя дочь Айверс обнаружила ее на полу без сознания.

В ходе расследования случившегося выяснилось, что у жительницы Великобритании произошло расслоение аорты. Спасти ее не удалось.

