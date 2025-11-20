Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:35, 20 ноября 2025Забота о себе

Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

Metropoles: Расслоение аорты у британки Айверс врачи приняли за газообразование
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 47-летняя медсестра Паула Айверс обратилась к врачам с серьезным недомоганием, которое они приняли за повышенное газообразование. Ее историю рассказало издание Metropoles.

В больницу Айверс обратилась с единственным симптомом — сильная боль в груди, которую она описала фразой «хуже, чем при родах». Британка также сообщила врачам, что у нее в семье были люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Анализы женщины оказались в порядке, поэтому медики только посоветовали ей купить по дороге домой препарат от повышенного газообразования. Через три дня девятилетняя дочь Айверс обнаружила ее на полу без сознания.

В ходе расследования случившегося выяснилось, что у жительницы Великобритании произошло расслоение аорты. Спасти ее не удалось.

Ранее у британки Грейс Брэнд появилась язва во рту, из-за которой врачи удалили ей половину языка. Оказалось, что это было симптомом рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    Российские студенты поели мяса в столовой колледжа и массово отравились

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости