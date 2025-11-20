Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 20 ноября 2025Мир

Захарова сравнила планы Запада по Украине с замыслами Гитлера

Захарова: Запад хочет уничтожить украинцев, как Гитлер — славян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сравнила планы Запада, подразумевающие уничтожение украинцев, с замыслами Гитлера по уничтожению славян. Она высказалась об этом в интервью ТАСС.

По словам дипломата, у нее никогда не было сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления и влияния на Россию, «один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового».

Как указала официальный представитель внешнеполитического ведомства, на Западе наблюдались похожие планы 85 лет назад. Она призвала вспомнить, как «бушевал нацизм и фашизм в той же самой Украине». С точки зрения Запада, утверждает дипломат, украинцы должны вставать либо под знаменами неонацизма, либо их нужно уничтожать. Захарова отметила, что «ровно так было сформулировано в плане Гитлера по захвату Советского Союза, план был сформулирован в отношении славянского населения».

Ранее Захарова заявила, что на Западе кто-то целенаправленно продвигает и ставит на руководящие должности потомков нацистов. Дипломат напомнила, что предки-нацисты были у таких европейских политиков, как Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд и Саломе Зарубишвили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    В отмене выступления советской пианистки в Нидерландах увидели страх

    ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России

    В США рассказали о выгоде Зеленского для России

    Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» сравнили со снежком

    Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном нижнем белье

    Захарова сравнила планы Запада по Украине с замыслами Гитлера

    Чтец по губам раскрыл странный вопрос Маска одному из гостей на ужине в Белом доме

    Бывший король Малайзии признал ребенка от русской красавицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости