Захарова: Запад хочет уничтожить украинцев, как Гитлер — славян

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сравнила планы Запада, подразумевающие уничтожение украинцев, с замыслами Гитлера по уничтожению славян. Она высказалась об этом в интервью ТАСС.

По словам дипломата, у нее никогда не было сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления и влияния на Россию, «один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового».

Как указала официальный представитель внешнеполитического ведомства, на Западе наблюдались похожие планы 85 лет назад. Она призвала вспомнить, как «бушевал нацизм и фашизм в той же самой Украине». С точки зрения Запада, утверждает дипломат, украинцы должны вставать либо под знаменами неонацизма, либо их нужно уничтожать. Захарова отметила, что «ровно так было сформулировано в плане Гитлера по захвату Советского Союза, план был сформулирован в отношении славянского населения».

Ранее Захарова заявила, что на Западе кто-то целенаправленно продвигает и ставит на руководящие должности потомков нацистов. Дипломат напомнила, что предки-нацисты были у таких европейских политиков, как Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд и Саломе Зарубишвили.