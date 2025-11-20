Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:38, 20 ноября 2025Интернет и СМИ

Зарабатывающий миллионы блогер назвал себя «бомжом по факту»

Блогер Александр Зубарев заявил, что у него нет постоянного места жительства
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube 

Блогер и стример из Донецка Александр Зубарев заявил, что у него нет постоянного места жительства. В беседе с блогером Эльдаром Джараховым, запись которой доступна на YouTube, он сравнил себя с бездомным.

Зубарев, ранее рассказавший о многомиллионных заработках, назвал себя «бомжом по факту». «Вот в Казахстане пожил — сюда (в ДубайПрим. «Ленты.ру») приехал. Потом возвращаюсь в Казахстан», — пояснил он.

Блогер отметил, что в каждой из указанных стран есть свои преимущества. Так, в ОАЭ Зубареву нравится уровень жизни и сервиса, а в Казахстане его привлекает природа и разнообразие досуга.

Ранее Зубарев пожаловался на высокие цены на недвижимость в Китае, где он долгое время жил. Он высказался о ценах на жилье в КНР словами «такие суммы, что можно просто с ума сойти».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Предсказана реакция Зеленского на план России и США по урегулированию конфликта на Украине

    Названо самое аварийное туристическое направление у россиян

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости