Зарабатывающий миллионы блогер назвал себя «бомжом по факту»

Блогер Александр Зубарев заявил, что у него нет постоянного места жительства

Блогер и стример из Донецка Александр Зубарев заявил, что у него нет постоянного места жительства. В беседе с блогером Эльдаром Джараховым, запись которой доступна на YouTube, он сравнил себя с бездомным.

Зубарев, ранее рассказавший о многомиллионных заработках, назвал себя «бомжом по факту». «Вот в Казахстане пожил — сюда (в Дубай — Прим. «Ленты.ру») приехал. Потом возвращаюсь в Казахстан», — пояснил он.

Блогер отметил, что в каждой из указанных стран есть свои преимущества. Так, в ОАЭ Зубареву нравится уровень жизни и сервиса, а в Казахстане его привлекает природа и разнообразие досуга.

Ранее Зубарев пожаловался на высокие цены на недвижимость в Китае, где он долгое время жил. Он высказался о ценах на жилье в КНР словами «такие суммы, что можно просто с ума сойти».