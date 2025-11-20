Зеленский встретился с посланником Трампа из Пентагона

«РБК-Украина»: Зеленский встретился с министром армии США Дрисколлом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом. Об этом сообщил Telegram-канал «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«Зеленский уже встретился с посланниками [президента США Дональда] Трампа из Пентагона», — сказано в публикации.

Сообщается о предстоящей встрече в расширенном формате при участии главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. О возвращении Умерова в страну стало известно вечером 20 ноября.

О предстоящей встрече Зеленского с Дрисколлом и начальником штаба армии США генералом Рэнди Джорджем стало известно 19 ноября.