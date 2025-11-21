17-летний футболист «Зенита» получил тяжелую травму на тренировке

17-летний футболист «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки

17-летний футболист «Зенита» Вадим Шилов получил тяжелую травму на тренировке. Об этом сообщается в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Нападающий травмировал переднюю крестообразную связку колена во время подготовки к ближайшему матчу команды. Сроки восстановления Шилова станут известны позднее. В клубе пожелали игроку скорейшего возвращения на поле.

В нынешнем сезоне Шилов принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и пяти матчах Кубка России. В Кубке на его счету два забитых мяча. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

