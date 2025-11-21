Спорт
Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: DailyMail

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала об операции по увеличению груди. Ее слова приводит Daily Mail.

Спортсменка призналась, что период реабилитации оказался для нее очень тяжелым. «Это было чертовски больно. Я даже не могла самостоятельно двигаться. Так что мне пришлось взять две недели на восстановление», — заявила Байлз.

Гимнастка отметила, что в первые дни после операции ей помогал муж — футболист Джонатан Оуэнс. «Я более мускулистая, чем большинство девушек, которые делали эту операцию. Установка импланта под мышцу — это очень болезненно», — резюмировала она.

Байлз увеличила грудь в июле. Она поделилась своими фото в соцсетях, на кадрах было видно, что ее формы изменились.

В 2024-м Байлз сделала инъекции ботокса и пожалела о процедуре из-за неприятных последствий для внешности. Спортсменка вспомнила, что из-за процедуры во время тренировок у нее непроизвольно поднималась бровь, и она ничего не могла с этим сделать.

Байлз — 23-кратная чемпионка мира и семикратная олимпийская чемпионка. Она взяла четыре золотых медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м и еще три золота на Играх в Париже в 2024-м.

