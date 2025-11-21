Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала об операции по увеличению груди. Ее слова приводит Daily Mail.
Спортсменка призналась, что период реабилитации оказался для нее очень тяжелым. «Это было чертовски больно. Я даже не могла самостоятельно двигаться. Так что мне пришлось взять две недели на восстановление», — заявила Байлз.
Гимнастка отметила, что в первые дни после операции ей помогал муж — футболист Джонатан Оуэнс. «Я более мускулистая, чем большинство девушек, которые делали эту операцию. Установка импланта под мышцу — это очень болезненно», — резюмировала она.
Байлз увеличила грудь в июле. Она поделилась своими фото в соцсетях, на кадрах было видно, что ее формы изменились.
В 2024-м Байлз сделала инъекции ботокса и пожалела о процедуре из-за неприятных последствий для внешности. Спортсменка вспомнила, что из-за процедуры во время тренировок у нее непроизвольно поднималась бровь, и она ничего не могла с этим сделать.
Байлз — 23-кратная чемпионка мира и семикратная олимпийская чемпионка. Она взяла четыре золотых медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м и еще три золота на Играх в Париже в 2024-м.