Американские генералы приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

Guardian: Американские генералы приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения плана США по украинскому урегулированию. Об этом сообщает газета Guardian.

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить мирный план», — отмечает издание.

В Белом доме заявили, что переговоры об урегулировании ситуации на Украине продолжаются, и существует план, одобренный американским лидером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва официально не получала информации о плане США. По его словам, у американской стороны есть определенные идеи, но на данный момент конкретные обсуждения не ведутся.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.