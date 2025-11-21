Экс-разведчик США Риттер: Британия проводит информационную операцию против РФ

Британские службы проводят крупную информационную операцию против России. С таким заявлением выступил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе», — отметил эксперт.

По словам Риттера, главный аспект этой операции — «минимизировать успехи России и максимально подчеркнуть потенциал Украины к продолжению обороны». Это необходимо для того, чтобы оправдать дальнейшие финансовые вливания Европы.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России. Он заявил, что российский корабль «Янтарь» якобы находится у британских вод и якобы занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов Военно-воздушных сил Британии.

В ответ на это в Кремле заявили, что эта информация касается действий российских военных кораблей. В связи с этим комментировать обвинения со стороны Британии может только Минобороны.