09:05, 21 ноября 2025Ценности

Беременная Агата Муцениеце снялась в бюстгальтере

Беременная актриса Агата Муцениеце снялась в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @yadrakon_photo

Беременная актриса Агата Муцениеце снялась в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей два миллиона подписчиков.

36-летняя звезда сериала «Закрытая школа» предстала перед камерой в полный рост в черном костюме, который состоял из пиджака и юбки ниже колена. При этом она расстегнула жакет, продемонстрировав бежевый бюстгальтер и обнаженный живот.

В то же время артистку запечатлели в облегающем черном макси-платье с верхом из прозрачного гипюра, под которое она также надела бра.

В октябре Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности.

